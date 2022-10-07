В день народження путіна окупанти можуть вдатись до масованих обстрілів регіонів України, — ЗСУ

Враховуючи тяжіння росіян до сокральних дат, у ювілей свого диктатора — 7 жовтня путіну, з яким Зеленський відмовився вести будь-які переговори, виповнилося 70 років — цілком ймовірно, що вони можуть влаштувати масовані атаки по регіонах України.

Про це попередило оперативне командування «Південь». Громадян закликали бути уважними 7 жовтня та не нехтувати сигналами повітряної тривоги і власною безпекою.

В Збройних силах України й раніше не виключили провокацій з боку російських загарбників у цей день. Так, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу напередодні нагадав, що у День незалежності України ворог здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї для максимального ураження як цивільної, так і військової інфраструктури.

«Не виключається, звичайно, що противник намагатиметься так зробити і на день народження свого вождя», — заявив Громов та додав, що для українських захисників це буде звичайний день: «Єдине, мабуть вони будуть намагатись якомога більше надати противнику можливості побувати на концерті Кобзона».

Тим часом в регіонах повідомляють про ворожі обстріли. Так, на Харківщині протягом доби окупанти наносили удари по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах. В Куп’янську виникла пожежа на території меблевого цеху. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, медики обласного Центру екстреної медичної допомоги госпіталізували 2 людей в Куп"янському районі, 4 — в Ізюмському та 2 людини у Вовчанську, Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані.

А у Миколаїві ворог вночі спрямував на місто дрони-камікадзе. Як повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів міста. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Після нічних ударів знов є прильоти у Запоріжжі. За інформацією очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, вдень 7 жовтня одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Наразі відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.

Раніше повідомлялось що жертвами варварського удару рашистів 6 жовтня по житловому кварталу у центрі Запоріжжя стали 11 цивільних. А у ніч проти 7 жовтня ворог спрямував на обласний центр дрони-камікадзе.

Фото зі сторінки Олександра Старуха

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