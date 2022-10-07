Число жертв варварського удару по Запоріжжю зросло до 11

У Запоріжжі, по житловим кварталам якого рашисти напередодні завдали ракетний удар, ранком у п'ятницю, 7 жовтня, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Як повідомляють в ДСНС, з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.

Фото ДСНС

За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано. Внаслідок удару загинуло 11 містян, 21 людину врятували.

Фото ДСНС

За словами очільника Запорізької ОДА Олександра Старуха, 7 жовтня ворог знов атакував обласний центр — руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя.

«Сьогодні окупанти вперше застосували безпілотні літальні апарати. Попередньо, це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяне не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено», — повідомив він.

Олександр Старух закликав мешканців містабути уважними, не чіпати рештки боєприпасів, а також не фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак.

Нагадаємо, що кілька днів тому рашисти зруйнували дитячий реабілітаційний центр у Запоріжжі, а наприкінці вересня вдарили ракетами по гуманітарній колоні.

Фото ДСНС

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