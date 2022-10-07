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Гроші

Міжнародні організації виплатять грошову допомогу пенсіонерам: хто може на неї розраховувати

14:05 7 жовтня 2022
Пенсіонери з пустим гаманцем

В українському уряді готуються вирішити питання з пенсіями військових, а також підтримати літніх людей з мінімальним соціальним забезпеченням. Зокрема найближчим часом 28 128 людей зможуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Серед них 1500 пенсіонерів з низькими виплатами. Про це повідомляє Мінсоцполітики України

Виплата допомоги стала можливою завдяки укладеним меморандумам між Мінсоцполітики та Норвезькою радою у справах біженців і Відокремленим підрозділом Міжнародної Федерації Handicap в Україні.

Зокрема на грошову допомогу зможуть претендувати люди, які подали заявку на платформі єДопомога та відповідають визначеним критеріям, згідно з запитом міжнародних організацій.

Таким чином пенсіонери, чиї пенсії нижчі за 3000 грн отримають допомогу від відокремленого підрозділу Міжнародної Федерації Handicap в Україні.

Раніше повідомляли, хто з українців має право на додаткові виплати при виході на заслужений відпочинок.

Фото depositphotos.com

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