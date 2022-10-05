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Плюс 10 пенсій одночасно: хто з українців має право на додаткові виплати при виході на заслужений відпочинок

13:13 5 жовтня 2022
Літня пара

В Україні, де з 1 жовтня збільшили виплати деяким пенсіонерам, при виході на заслужений відпочинок за віком низка категорій має право на допомогу у розмірі 10 пенсій.

Як пише видання «На пенсії», йдеться про людей, які працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років, а також мають на таких посадах страховий стаж: для чоловіків — 35 років для жінок — 30 років.

Допомога призначається, якщо до цього такі пенсіонери не отримували будь-якої пенсії. Одноразову допомогу у розмірі 10-ти місячних пенсій виплачує орган ПФУ.

Такі суми, наприклад, мають виплачувати педагогам.

Нагадаємо, що у грудні цього року заплановано новий етап підвищення пенсійних виплат, пов'язаний із збільшенням прожиткового мінімуму.

Фото Pixabay

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