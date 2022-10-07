Розмір соціальної допомоги для деяких українців планують збільшити майже вдвічі: кого це стосується

В Україні, де з жовтня підвищили виплати кільком категоріям пенсіонерів, планують збільшити й мінімальні виплати.

Як пише GSMinfo, в країні є багато людей, які отримують по 2000 гривень соціальної допомоги. Здебільшого йдеться про громадян, які не здобули необхідний страховий стаж, та оформили у 65 років соціальну допомогу.

У Мінсоцполітики заявляють, що на даний момент дохід однієї особи не може бути нижчим за 3000 гривень на місяць, і що 2000 гривень — це вже за межею бідності.

Зазначається, що такі мінімальні виплати хочуть підвищити до 3000 гривень, а у деяких випадках і до 3700, що на 50% більше від прожиткового мінімум. Втім, підвищення стосуватиметься не всіх, а тільки тих, хто найбільше цього потребує. Зокрема, йдеться про самотніх, людей з інвалідністю, хронічними недугами тощо.

Таку допомогу хочуть нараховувати в індивідуальному порядку, вона не має бути прив’язаною до прожиткового мінімуму, як це завжди було. Більші суми планують виплачувати й тим, хто отримує соціальну допомогу не через поважний вік, а через неможливість працювати.

Нагадаємо, що у Міністерстві соціальної політики заявляють про плани вирішити питання з пенсіями військових, аби запобігти «урівнялівки».

Фото Pixabay

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