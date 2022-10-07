Добкін на фронті: де, як та на чиєму боці воює колишній поціновувач усього російського

Одіозного політика з Харкова Михайла Добкіна, який раніше закінчив духовну семинарію і став дияконом, пам'ятає багато українців.

Яскравий прихильник росії та всього російського ніколи цього не приховував. Проте, 24 лютого, судячи з усього, кардинально змінило світогляд Михайла Марковича. Нині він служить в українському війську.

За словами його знайомих, зокрема ексдепутата Андрія Лозового, Добкін зателефонував йому 24 лютого та запитав про потреби військових.

«Він жодного разу не відмовив, коли я тижнями просив щось допомогти козакам, котрі боронили Харків. Віддав навіть свої гвинтівки і броньований „крузак“, на якому сам їздив. Потім жалівся, що його не беруть в армію. Потім йому прилетіло додому, і Міша скидав смішні відео, де його бульдожки тікають у підвал швидше, ніж він сам», — писав Андрій Лозовий у соцмережах.

За словами Лозового, служити Добкін пішов далеко не вчора. Тобто виходить, що політик все ж домігся того, щоб його взяли до армійських лав. На переконання Лозового, це абсолютно нормально, коли у людини змінюються погляди. Адже цим в принципі й відрізняються тупі люди від розумних.

Власне, підтвердила інформацію про те, що Михайло Добкін наразі служить у війську, і його донька Алла. В коментарі до фото вона уточнює, що її батько у відрядженні. Дуже короткому відрядженні. Закінчує Алла свій допис словами: «Слава Україні та нашій землі».

Раніше повідомлялося, що у лавах ЗСУ захищає Україну політолог Кирило Сазонов, який називає росіян, які втікають від мобілізації, стадом.

Фото зі сторінки Андрія Лозового

710

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram