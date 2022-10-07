Не Зеленський: стало відомо, хто отримає Нобелівську премію миру

У п'ятницю, 7 жовтня, було названо лауреатів Нобелівської премії миру, на яку, зокрема, претендував й український президент Володимир Зеленський.

Але, як повідомляє ВВС, її отримали російський правозахисний центр «Меморіал», який у росії вважають «іноагентогм» і який суд у Москві вирішив остаточно ліквідувати у грудні 2021 року, а також засновник білоруської правозахисної організації «Весна» Алесь Біляцький та український Центр громадянських свобод.

Нагадаємо, що лауреатом Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Анні Ерн, а з хімії — американці Каролін Бертоцці та Карл Баррі Шарплесс, а також данець Мортен Мелдал.

Фото з Вікіпедії

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