Зеленський є фаворитом серед претендентів на Нобелівську премію миру

У п'ятницю, 7 жовтня, буде оголошено ім'я нового лауреата Нобелівської премії миру. Так співпало, що цього дня президент росії володимир путін відзначає своє 70-річчя. Присудження премії миру принаймні трьом кандидатам може стати непоганим «подарунком» ювіляру.

Перший із них — президент України Володимир Зеленський. Його ім'я не було внесено до списку номінантів під час подання заявок до 31 січня 2022 року. Проте зараз Зеленського називають головним претендентом. Справа в тому, що п'ятеро нинішніх чи колишніх членів Нобелівського комітету мають право внести нового кандидата до списку і пізніше. Усі розуміють, що присудження премії миру Зеленському здатне привернути додаткову увагу до війни в Україні та стати черговим помітним виявом міжнародної солідарності з українським народом.

Друге місце у списку подарунків путіну посідає опозиціонер Олексій Навальний. Він перебуває у жахливих умовах колонії суворого режиму, де протягом кількох місяців йому не дають спілкуватися навіть з адвокатами. Навальний був серед фаворитів на здобуття Нобелівської премії миру минулого року, але тоді її присудили головному редактору російської «Нової газети» Дмитру Муратову.

Третій кандидат, який може зіпсувати настрій ювіляру — Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Як відомо, його експерти проводять наразі розслідування злочинів, які вчинили російські окупанти в Україні.

У списку претендентів також знаходяться Світлана Тихановська, яка перемогла Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі, але живе у вигнанні, екоактивістка Грета Тунберг, знаменитий британський документаліст та еколог Девід Аттенборо .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Нобелівську премію з літератури присудили цього року французькій письменниці Анні Ерно.

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