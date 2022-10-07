«Найгірший день народження»: експерти висміяли ювілей диктатора-вбивці путіна

7 жовтня путіну виповнилось 70 років. Напередодні ходили розмови, що схиблений на датах президент росії може завдати масованих обстрілів по всій Україні. Втім, для наших воїнів це звичайний день. Безумовно, вони продовжують виконувати свої обов'язки.

Директор Фінського інституту зовнішньої політики Міка Аалтола, натомість, зазначає, що подальші невдачі на українському фронті означають, що володимиру путіну нема чого святкувати. За його оцінкою в інтерв'ю газеті Iltalehti, це «найгірший день народження» російського президента. Разом з тим, експерт наголошує, що дуже агресивних кроків — особливо із застосуванням ядерної зброї — очікувати не варто.

«Путін небезпечний, але він не має суїцидальних нахилів, як і люди, які його оточують. Хоча ядерний напад на Україну є малоймовірним, цілком ймовірно, що росія може провести випробування, пов'язані з ядерною зброєю. Вони продемонстрували б усьому світу, що їхня зброя ефективна. Страх — це перевага путіна», — сказав Міка Аалтола.

Фінський генерал Пекка Товері зазначає, що раніше говорили про день народження путіна, під час якого диктатор хотів відсвяткувати перемогу над Києвом.

«За радянських часів було прийнято намагатися піднести керівнику якийсь успіх як подарунок. Так само і в інших диктатурах. Український контрнаступ, однак, наразі приносить лише погані новини для диктатора. Атмосфера заходу виглядає «трохи похмурою», — вважає Товері, якого цитує газета Iltalehti.

Своєрідний подарунок диктатору влаштував Нобелівський комітет, який 7 жовтня оголосив лауреатів премії миру, серед яких заборонений в рф російський правозахисний центр «Меморіал», засновник білоруської правозахисної організації «Весна» Алесь Біляцький та український Центр громадянських свобод.

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