Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території України та зірвати наступ Сил оборони на окремих напрямках фронту. Ворог не залишає спроб атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Противник активно залучає БПЛА різних типів для ведення розвідки та завдання ударів. Минулої доби наші захисники на різних напрямках збили вісім БПЛА: п'ять типу «Орлан-10» та три типи «Shahed -136».

Підрозділи Сил оборони відбили атаки рашистів у районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Червона Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам'янка, Перемога, Невельське, Новомихайлівка.



ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем об'єкти логістики супротивника та артерії постачання. Минулої доби знищено ще одну понтонну переправу росіян. Крім того, підтверджено інформацію про знищення складів з боєприпасами ворога поблизу населеного пункту Кінські Роздори.



Підрозділи супротивника продовжують зазнавати втрат. Так, у районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 поранених. Інформація щодо загиблих уточнюється.

На Луганщину до місцевої лікарні в Новосвітлівці доставлено близько трьохсот поранених з-поміж ув'язнених, які погодилися воювати на території України.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала 30 ударів. Підтверджено поразку 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожі вертольоти.



Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два райони вогневих позицій артилерії, станцію радіолокації і комплекс радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив успіхи українських військових сильною мотивацією вигнати ворога зі своєї землі, своїх домівок та зберегти життя українців, які хочуть жити мирно.

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