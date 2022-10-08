Президент Володимир Зеленський впевнений, що «секрет» успіхів української армії в останні місяці — у сильнішій, ніж у ворога, мотивації.



Про це він заявив в інтерв'ю британській ВВС.



«Щойно ми почали трохи натискати, вони почали тікати, тому що у них немає мотивації. Розумієте, мотивація „щось захопити“ — слабка. Мотивація „зберегти життя“ — сильніша. Тому наша мотивація „зберегти життя, зберегти наші домівки, нашу землю“ — вона сильна», — сказав Зеленський.



Також глава української держави зазначив, що окупанти «досить сильно чинять опір», і те, що українські воїни йдуть вперед — стратегія нашої армії, до якої українські воїни готувалися.



«Нам не вистачало певного озброєння та снарядів. Я не скажу, що зараз вистачає, бо це буде неправдою, а краще все ж таки комунікувати правду. Тому нам не вистачає до кінця, але зараз у нас є більше сил і засобів, щоб йти вперед», — зазначив Зеленський.

При цьому український лідер зазначив, що якщо буде більше військової допомоги від Заходу, ЗСУ «натискатимуть» сильніше: «Хотіли б бігти, але поки що це швидка ходьба».



Також президент наголосив, що вихід на умовні кордони до 24 лютого 2022-го — це «завдання-мінімум» для України та перший етап, який важливий, тому що люди у тимчасовій окупації зараз у «найскладнішій ситуації». «Фінішем» у цій війні Зеленський назвав вихід на всесвітньо визнані кордони країни 1991 року, включаючи Крим та весь Донбас.



Українці поступово звільняють свою землю. Лише з 1 жовтня від російського псевдореферендуму, за словами президента Зеленського, звільнено понад півтисячі квадратних кілометрів української території.

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