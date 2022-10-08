Австралійська астрологиня Анжела Перл вважає, що сьогодні на представників багатьох знаків зодіаку чекають несподіванки.



Для тих, хто готовий боротися за свою долю, вони стануть приємними. А для тих, хто відразу опустить руки, чекають розчарування та неприємності.



Овен

Якщо в планах в Овнів були серйозні справи, то втілювати їх треба, не розраховуючи на допомогу з боку, і не користуватися нею, навіть якщо на цьому наполягатимуть. Відповідальність за ухвалення багатьох рішень колективу краще взяти на себе. Варто було б прислухатися до думки збоку, бо багато з того, що порадять люди, може справді допомогти. В особистому житті не очікується жодних емоційних проблем.



Телець

Стосунки з людиною, яка викликає щиру симпатію, будуть заплутаними, і це трохи деморалізує все, чого Тільці намагалися досягти. Підвішений стан не дасть змоги нормально зосередитися на головному. Активність у багатьох справах — це, безсумнівно, добре, але нині найпридатніший час її прояви. Не слід займатися іграми розуму з дорогими та близькими людьми.



Близнюки

Цей період часу підходить для рішучих заходів та конкретних дій, але тут важливо не допускати критичних помилок. Якщо це вже сталося, то потрібно пробувати якнайшвидше все дозволити, а не просто сумувати і цуратися. Проблеми лише гартують характер — і це досить непогана риса. Не варто також бути надмірно самовпевненими — це погано позначиться на репутації.



Рак

Не найкращий час для вирішення серйозних питань, тому що спочатку Раки не налаштовані на такий стан справ. Оточення раз у раз, буде тягнути представників знака вниз й заважати своїми дурними питаннями. Конфлікти та сварки з керівництвом ні до чого, краще тихо та спокійно робити те, що потрібно саме Ракам. Є можливість нового романтичного захоплення.



Лев

Доленосним цей час не назвеш. Весь час Левам щось заважатиме на шляху досягнення своєї мети. Тут важливо особисто для себе визначитися зі своїми бажаннями та можливостями. Також потрібно було давно навчитися концентруватися на важливих деталях свого життя та визначати, що потрібно робити насамперед. Вільний час краще присвятити розвагам.



Діва

Не варто розраховувати на те, що керівництво компанії помітить усі старання та гідно оцінить їх. Такий стан справ залишиться навіть у тому випадку, якщо докласти максимум зусиль. Є навіть ймовірність, що результат буде занижений, що сильно деморалізує представників даного знака. Не слід сильно засмучуватися із цього приводу і більше часу приділити стосункам з родичами, особливо з дітьми.



Терези

Бажано уважніше поставитися до професійних питань і не ставити своїх вимог до оточення та колег. Занадто нав'язлива позиція дуже заважає порозумітися, і на тлі цього може вибухнути справжній конфлікт інтересів. Не варто також демонструвати свої емоції. Енергію, що залишилася, найкраще спрямувати на щось більш глобальне.



Скорпіон

Те, що раніше викликало сумніви, зараз саме час намагатися втілити у життя. Неординарний та творчий настрій дозволить приймати навіть найскладніші рішення, яким будуть здивовані самі господарі цього знаку зодіаку. Знайомства з новими людьми внесуть приємні зміни, а спілкування з ними доставить масу приємних почуттів та відчуттів. Якщо є заборгованості, то краще їх гасити швидше.



Стрілець

Настав час, коли можна і потрібно займатися справами, раніше яким не вдавалося багато часу приділити. Поради та моралі з боку будуть трохи нервувати, але прислухатися до них все ж таки варто, особливо якщо вони виходять від людей, чиї рейтинги досить високі. З близькими людьми спільну мову вдасться знайти лише у тому випадку, якщо хоч трохи поступатись один одному.



Козоріг

Зараз Козорогам не варто залучати людей з боку для вирішення їхніх поточних проблем, тому що знаючи слабкості представників сузір'я, заздрісники можуть скористатися ситуацією, що склалася. У сім'ї пануватиме гармонія, що не може не тішити. Також добробут чекає у любовній сфері, але за умови, що ці наміри не мають корисливого характеру.



Водолій

У цей час Водолії відчуватимуть особливу підтримку, і це надає більше впевненості у собі. При втіленні своїх планів у життя не варто звертати увагу на дрібниці — вони лише відвертатимуть увагу на шляху досягнення своїх цілей. На думку оточення варто зважати, але зараз ці люди можуть помилятися. З другою половинкою стосунки переходять на найвищий рівень.



Риби

День піднесе безліч приємних сюрпризів, але це стосується лише працьовитих представників знаку. Якщо нічого не було зроблено заздалегідь, то й нема чого очікувати. Натхнення та ентузіазм допоможуть у реалізації багатьох ідей, які багато часу чекали на свій результат. Також зараз представиться море можливостей зустріти своє кохання.



Ще одна відома астрологиня, Тамара Глоба, налаштована оптимістичніше, і вважає, що сьогодні «щасливчиків» буде набагато більше, ніж «невдах», і багатьом людям можна налаштовуватися на позитив.



Овен

8 жовтня 2022 є вдалим днем для розвитку своїх професійних навичок. В Овнів буде багато справ, які треба вирішити надвечір. Щоб якнайшвидше впоратися з поставленими завданнями, слід попросити допомоги у колег. Увечері потрібно провести час у родинному колі та приділити увагу близькій людині.



Телець

Для Тельців день складатиметься успішно. Цього дня їм вдаватиметься все, тому сміливо можна розпочинати виконання будь-якої роботи — вона обов'язково принесе плоди. Самотнім представникам знака посміхнеться успіх: на їхньому шляху зустрінеться добра людина, яка може стати супутником життя.



Близнюки

Близнюкам слід зайнятися домашньою роботою та розвитком своїх навичок. Цього дня на них чекають непередбачені витрати, тому потрібно бути готовими до витрат. Багато проєктів принесуть гарний результат та фінансовий успіх. Те, про що давно мріяли Близнюки, 8 жовтня здійсниться.



Рак

Для Раків 8 жовтня стане вдалим днем. У них все добре складатиметься на роботі, вдома та з друзями. Вечір слід провести у колі близьких людей — це допоможе покращити стосунки та зробити їх гармонійнішими. Цього дня Тамара Глоба не радить Ракам вступати у сварки та конфліктні ситуації, інакше потім буде важко все виправити.



Лев

Представників знаку Лев хвилюватимуть фінансові питання. Вони почнуть шукати нові джерела доходу і в цьому їм допоможуть близькі люди та колеги по роботі. День є сприятливим для покращення стосунків з начальством та колегами. У далеку дорогу краще не вирушати, бо можуть виникнути труднощі.



Діва

У Дів 8 жовтня пройде успішно. Вони зможуть завершити старі проєкти та розпочати нові. У професійній сфері на них чекає просування кар'єрними сходами. Сімейним представникам знаку бажано присвятити цей день другій половинці.



Терези

Перед Терезами відкриються нові можливості, які дуже скоро дадуть перші плоди. Тамара Глоба не рекомендує представникам знаку брати багато обов'язків та перевантажувати себе справами. Увечері слід відпочити та присвятити час близьким людям.

Скорпіон

Зустрічі, цікаві справи, паперові питання — так у Терезів розпочнеться жовтень. Місяць вдалий для прибутку, але у другій половині не можна позичати або давати якісь фінансові зобов'язання. Гарний час для творчості та реалізації своїх ідей.



Стрілець

8 жовтня плани Стрільців здійсняться, допомогу у цьому їм надасть родич. Тамара Глоба радить представникам знака бути сміливішими і йти до поставленої мети, не зважаючи на труднощі. Багато заповітних бажань Стрільців будуть виконані, важливо лише вірити в це.



Козоріг

Козорогам 8 жовтня слід бути обережними під час вирішення важливих завдань та укладання угод. Особливо не треба нікому говорити про свої плани, інакше великий ризик, що вони виявляться провальними. Цього дня не варто вступати у конфлікт з колегами та близькими людьми, інакше потім буде важко все виправити.



Водолій

З 8 жовтня у житті Водоліїв розпочнеться новий життєвий етап. Цього дня вони можуть роздати борги та вирішити питання виробничого плану. У них з'являться нові можливості, які будуть пов'язані з далекою дорогою.



Риби

Риби можуть сміливо вирушати у далеку дорогу або подорож країнами. В оточенні з'являться нові люди, які відіграють велику роль у їхньому житті. Завдяки новим знайомим, Риби зможуть покращити своє фінансове становище та вирішити усі питання.



Нагадаємо, астрологи дали рекомендації, як захиститися від псування та пристріту кожному знаку зодіаку.

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