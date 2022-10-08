«Не вистачає графи «мости та цистерни»: українці коментують втрати ворога за добу

Бійці ЗСУ знищили за добу 380 окупантів, після чого кількість убитих з початку вторгнення в Україну ворогів перевищила 62 тисячі військових-нелюдей.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Окрім убитих рашистів, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:

- танків — 2472 (+66 за добу),

- бойових броньованих машин — 5111 (+18),

- артилерійських систем — 1459 (+4),

- РСЗВ — 345 (+1),

- коштів ППО — 180 (+3),

- вертольотів — 234 (+1),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1079 (+12),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 3875 (+13),

- спеціальної техніки — 136 (+1).

Найбільші втрати противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.



У коментарях до зведення Генштабу українці дякують нашим воїнам, а також жартують, згадуючи ранкові події про те, що якщо справа так піде й надалі, то скоро доведеться вводити у зведення графу «мости» та «знищені цистерни з пальним».

Йдеться, звичайно ж, про сильну пожежу на Кримському мості.

Нагадаємо, у Генштабі уточнили, що в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок дій Сил оборони, противник втратив близько 85 осіб пораненими . А на Луганщині до місцевої лікарні в Новосвітлівці доставлено близько трьохсот поранених з-поміж ув'язнених, які приїхали воювати в Україну.



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