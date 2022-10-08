«Не вистачає графи «мости та цистерни»: українці коментують втрати ворога за добу
Бійці ЗСУ знищили за добу 380 окупантів, після чого кількість убитих з початку вторгнення в Україну ворогів перевищила 62 тисячі військових-нелюдей.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Окрім убитих рашистів, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:
- танків — 2472 (+66 за добу),
- бойових броньованих машин — 5111 (+18),
- артилерійських систем — 1459 (+4),
- РСЗВ — 345 (+1),
- коштів ППО — 180 (+3),
- вертольотів — 234 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1079 (+12),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3875 (+13),
- спеціальної техніки — 136 (+1).
Найбільші втрати противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.
У коментарях до зведення Генштабу українці дякують нашим воїнам, а також жартують, згадуючи ранкові події про те, що якщо справа так піде й надалі, то скоро доведеться вводити у зведення графу «мости» та «знищені цистерни з пальним».
Йдеться, звичайно ж, про сильну пожежу на Кримському мості.
Нагадаємо, у Генштабі уточнили, що в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок дій Сил оборони, противник втратив близько 85 осіб пораненими . А на Луганщині до місцевої лікарні в Новосвітлівці доставлено близько трьохсот поранених з-поміж ув'язнених, які приїхали воювати в Україну.
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