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Події

Бив цеглою, а потім дровинякою: у Львівській області чоловік убив рідну сестру

11:34 8 жовтня 2022
допит

В одному з сіл Львівської області сталося страшне вбивство — 55-річний чоловік убив свою 64-річну сестру. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Трагедія сталася 6 жовтня.

Слідство встановило, що напередодні ввечері між родичами виник конфлікт, у ході якого чоловік ударив жінку цеглою, а потім завдав удару дерев'яною колодою по голові, після чого пішов спати.

Як встановили експерти, від отриманих травм жінка померла на місці події.

Зловмисника затримали. Йому загрожує в'язниця терміном від семи до п'ятнадцяти років.

Раніше на Закарпатті сестра вбила братам ножем. А на Дніпропетровщині чоловік завдав власній матері понад 250 поранень ножем. Від одержаних травм жінка померла на місці.

Фото https://lv.npu.gov.ua/

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