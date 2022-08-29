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Події

Від отриманих травм помер на місці: на Закарпатті жінка вбила ножем власного брата

13:45 29 серпня 2022
ніж

На Закарпатті сестра вбила ножем власного брата, повідомили в обласному главку поліції.

Інцидент стався у селі Крайня Мартинка, поблизу Іршави 25 серпня, близько 10 години вечора.

На місці події поліцейські встановили, що того вечора між потерпілим та його рідною сестрою виникла сварка. Під час суперечки 40-річна жінка завдала чоловікові смертельного ножового поранення.

Жінку затримали. Нині вона за ґратами.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство матері. Під час скандалу син завдав власній матері понад 250 поранень ножем. Від одержаних травм жінка померла на місці.

Раніше на Тернопіллі чоловік зарізав батька та вдарив ножицями в обличчя брата, образившись на родичів.

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