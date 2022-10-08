Обіцяли працевлаштувати у Польщі, але залишили без грошей: як українцям не стати жертвою шахраїв

З початком масового виїзду громадян України із «гарячих точок» за кордон і там, і в Україні активізувалися шахраї, які пропонують платні послуги трудового посередництва. Про найпоширеніші схеми обману в коментарі OBOZREVATEL розповіла директор департаменту рекрутації міжнародної компанії з працевлаштування Ганна Джоболда.

За словами експерта, шахраї можуть взяти гроші за оформлення документів, а потім просто не виходять на зв'язок. Також українцям можуть допомогти прибути за кордон, проте згодом надають роботу з іншими, гіршими умовами.

Так, наприклад, обіцяючи роботу у Німеччині, пропонують польську робочу візу (що є порушенням).

Як не стати жертвою обману

Насамперед необхідно перевірити компанію-посередника. Не зайвим буде і переглянути відгуки про її роботу інших людей.

«Перевірити компанію в судовому реєстрі, що теж можна знайти в інтернеті. Там обов'язково має бути інформація про капітал фірми та власників. Наприклад, у Польщі ця система називається KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)», — радить експерт.

Важливий показник — якщо вам обіцяють високу зарплату та умови, які явно не відповідають ринковим, і при цьому просять внести оплату на картку (понад 700 гривень), швидше за все, ви натрапили на шахрая.

Насправді, пояснює експерт, у тій же Польщі процес працевлаштування українців зараз дуже спрощений, а отже жодних додаткових оплат на етапі пошуку вакансії вносити не потрібно. За необхідності підготовки робочої візи роботодавець надає запрошення. Наразі його ціна врегульована законом — 100 злотих, це приблизно 700 грн. Щоправда, деякі роботодавці беруть завдаток — ще 50 злотих, а згодом повертають його людині після місяця роботи.

Раніше «ФАКТИ» писали, що влада Польщі розглядає можливість брати з українців, що прибули в країну, плату за проживання. Експерти пояснюють можливий крок уряду тим, що частина біженців з України знайшли роботу та заробляють гроші, а витрати на їхнє перебування у Польщі несе держава.

Фото volodymyrets. city/

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