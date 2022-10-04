За гуманітарними обставинами: хто може виїхати без закордонного паспорта до країн ЄС

Українців, які тікають від війни до країн Європи, у перші місяці пропускали через кордон із внутрішнім паспортом. Наразі коло осіб, хто може потрапити до ЄС без закордонного паспорта, звузилося.

Але кого ще можуть пропустити на кордоні із внутрішнім паспортом? Відповідь на це запитання дали у Державній прикордонній службі України.

Як запевняє прес-служба відомства, виїзд до країн ЄС за внутрішнім паспортом громадянина України можливий у т.ч. для осіб (жінок, дітей та людей з інвалідністю), які евакуюються з районів ведення бойових дій.

Водночас, це означає, що з внутрішнім паспортом українців пропускають лише прикордонники сусідніх країн. Для тих, хто планує в'їзд до інших країн Європи, внутрішній паспорт може бути недостатнім документом навіть за умови, що українців евакуйовано з регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Тому українські прикордонники рекомендують звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, до якої планується поїздка, щоб уточнити, чи достатньо такого документа.

Як зазначають українці у коментарях до посту, до Польщі, Болгарії та Румунії зараз пропускають лише з біометричними паспортами чи візами у звичайних закордонних паспортах. Це пов'язано з тим, що в Україні та закордонних консульствах відновлено оформлення закордонних паспортів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, які документи знадобляться у разі зворотного перетину кордону — повернення українців додому.

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