В Україні збільшилася мінімальна пенсія: хто має право на підвищені виплати

Незважаючи на те, що в умовах воєнного часу в державному бюджеті України відсутні кошти на збільшення мінімальної пенсії з 2023 року, з 1 жовтня все ж таки було запроваджено додаткову гарантію пенсіонерам віком від 70 років і старшим, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років). Тому мінімальний розмір їхньої пенсійної виплати не повинен бути меншим за 3 000 гривень, зазначають експерти ресурсу «На пенсії».

Тим, хто має розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

А пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менший за потрібний, мінімальна пенсія буде розрахована у розмірі, пропорційно страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати в 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, хто з українців має право на додаткові виплати у разі виходу на заслужений відпочинок — у розмірі 10 пенсій.

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