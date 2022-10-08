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Спорт

«З першого дня чекала»: дружина Усика відреагувала на підрив Кримського мосту

13:53 8 жовтня 2022
Катерина Усик

Мати трьох дітей володаря чемпіонських поясів за версіями WBA (Super), IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, Катерина, не могла пройти повз новин про підрив Кримського мосту.

При цьому, незважаючи на те, що з боку української влади та армії немає жодних коментарів щодо нашої участі в даному «заході», жінка впевнена, що це справа рук саме наших військових.

«Керч сьогодні не спить! Слава ЗСУ! Крим — це Україна! З першого дня чекала на ці новини! Розумію, будуть відповіді з боку г.внокраїни. Але все ж таки які молодці наші. Орки породили в нас у душах ненависть назавжди та байдужість», — написала Катерина, яка, як і її чоловік-чемпіон, народилася в Сімферополі, на своїй сторінці в Instagram, додавши кілька фотографій у сторіз.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Катерина Усик їдко «привітала» путіна з днем народження та натякнула на його близьку смерть.

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