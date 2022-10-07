Дружина Усика «привітала» путіна з днем народження, натякнувши на близьку смерть кремлівського фюрера

Дружина чемпіона світу за версіями WBA (Super), IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, Катерина, часто зганяє свою агресію на рашистів їдкими постами в соцмережах.

Цього разу «мішенню» жінки став президент росії владимир путін, якому 7 жовтня виповнилося 70 років. Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото кремлівського фюрера у вигляді клоуна та з жалобною стрічкою.

«володимире володимировичу, бажаю вам, щоб голоси у вашій голові сьогодні говорили трохи тихіше, тому що перед смертю людині має ставати трохи легше. Із днем народження», — написала при цьому мати трьох дітей боксера.

Нагадаємо, що Катерина неодноразово згадувала главу країни-агресора у своїх дописах. Зокрема, одного разу жінка вправлялася у тирі, тричі простреливши зображену на мішені голову путіна, а також назвала кремлівського фюрера «старим пнем».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика навідалася до свого будинку під Києвом, де господарювали російські «асвабадітєлі».

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