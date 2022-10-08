Намагаються з'їсти один одного: у Зеленського припустили, хто стоїть за вибухом на Кримському мості

Вибух на Кримському мосту, швидше за все, організували самі росіяни, і він став наслідком протистояння між двома силовими відомствами — ФСБ та міноборони цієї країни.

Таку версію висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«А тепер серйозно. ФСБ/ЧВК намагаються з'їсти керівництво міноборони/генштабу. За мить до зміни кадрів ФСБ йде в нокдаун: прогледіли вибух на мосту путіна. Тепер Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Поки не очевидно, хто підірвав міст?» Нагадаю — фура заїхала з росії", — написав Подоляк.

Раніше Подоляк, коментуючи пожежу на Кримському мосту, зазначив, що «все незаконне має бути зруйновано».

Нагадаємо, у суботу, 8 жовтня, на Кримському мості стався вибух, внаслідок якого спалахнула пожежа. За версією росії, на залізничній частині мосту начебто спалахнули сім цистерн з паливом і обвалилася частина дорожнього полотна на автомобільній частині мосту. На численних опублікованих у соцмережах фото та відео помітні обвалення автомобільної частини мосту та значне пошкодження залізничної.

Причиною вибуху могла стати вантажівка, яка вибухнула прямо на мосту.

«Бавовна» на Кримському мосту викликала паніку на півострові. Так, на автозаправках утворились довгі черги. Окупаційна «влада» заспокоює, що пального нібито достатньо, проте в Криму вже обмежили продаж продуктів в одні руки.

Пізніше стало відомо, що путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мосту.

Нагадаємо, відомі астрологи та екстрасенси припустили, що за вибухом могло стояти і керівництво росії — щоб отримати привід для ядерного удару по Україні.

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