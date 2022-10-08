ЗСУ відбили атаки на 6 населених пунктів і завдали ворогові відчутних втрат: лікарні під Херсоном забиті пораненими окупантами

Військові путіна попри початок репресій щодо їхнього командування все ще намагаються утримати захоплені в Україні території, періодично вдаючись до атак на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Підсумовуючи 227-у добу героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню, військові констатують зокрема зростання втрат в рядах загарбників. Так, за даними розвідки, місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області вже не можуть впоратися з потоком поранених окупантів.

Тим часом на Донбасі підрозділи Сил оборони України за добу відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни, а Повітряні сили завдали сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника і збили БпЛА «Орлан».

Ракетні війська і артилерія ЗСУ за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десяток інших важливих об’єктів.

Нагадаємо, українські військові відправили на той світ вже понад 62 тисячі військових рф, серед яких — чимало вищих і середніх чинів.

Фото Генштабу ЗСУ

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