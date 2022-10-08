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Суспільство та люди

Успішно «провели операцію зі згортання»: в Україні ліквідовано підполковника і капітана 3 рангу рашистів

16:13 8 жовтня 2022
Вбитий агресор

Українські військові продовжують знищувати ворога на рідній землі, відправляючи їх то «на концерт кобзона», то прямісінько в пекло.

Про нові «поповнення» у зазначених локаціях повідомив український блогер та офіцер-військовослужбовець Анатолій Штефан (позивний «Штірліц»).

Так, стало відомо про «перебазування» в українську землю «цілого» командира дивізіону підполковника Олексія Кондрашова, який, за словами Штефана, «успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямі».

 

"Компанію" йому цього разу склали капітан 3 рангу Олексій Кучеров, земляк шойгу рядовий Хулер Уванзай та лейтенант армії рф Руслан Поляков.

 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що загальні втрати рашистських окупантів в Україні перевищили 62 тисячі лише вбитими.

Фото Генштабу ЗСУ

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