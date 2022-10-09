Чемпіона Європи, котрий загинув у боях під Херсоном, поховають у Києві

У неділю, 9 жовтня, у Києві поховають знаменитого українського спортсмена, чемпіона Європи з плавання у ластах Дмитра Захарчука, який загинув у боях під Херсоном. На жаль, ще один атлет поповнив на сайті-реквіємі «Янголи спорту» сумний список героїв, котрі віддали життя за рідну землю.

«У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук — чемпіон Європи і призер чемпіонатів світу з плавання у ластах та майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам'ять герою!», — йдеться у повідомленні Спортивного комітету України у Facebook.

Дмитро Захарчук був вихованцем ДЮСШ «Аквалідер». На захист України він став у 2014 році і за особисту мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності рідної країни, був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з російськими окупантами загинув відомий український футболіст Сергій Баланчук.

Фото Facebook

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