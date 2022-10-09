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Події

«Абсолютна підлість. Абсолютне зло»: Зеленський відреагував на новий удар по Запоріжжю

11:20 9 жовтня 2022
Світанок у Запоріжжі, 9 жовтня

Президент Зеленський відреагував на нічні ракетні удари по Запоріжжю, назвавши дії ворога «абсолютним злом».

«Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей», — написав очільник держави у Telegram.

Він також запевнив, що всі причетні до цих нелюдських дій — від того, хто віддав наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав, обов'язково відповідатимуть перед законом і перед людьми.

Своєю чергою очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що удари по обласному центру було завдано тактичною авіацією ворога. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет, які влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в Дніпровському районі.

Було частково зруйновано 9-поверховий будинок, а 5 приватних будинків зруйновано повністю.

«Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб», — констатував очільник військової адміністрації, запевнивши, що постраждалим надається необхідна допомога.

В поліції регіону закликають містян, які втратили зв’язок з людьми, які могли перебувати в постраждалих будинках під час ракетного удару в ніч на 9 жовтня, звертатися до органів поліції за номером телефону 050−452−91−95.

Нагадаємо, що удар по Запоріжжю може бути відповіддю ворога на вибухи, які пролунали вранці 8 жовтня на Кримському мосту.

Фото t. me/starukhofficial/

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