Помста за Кримський міст: 17 людей загинули внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя (фото, відео)

Минулої ночі Запоріжжя знов пережило масштабну ракетну атаку — загинули щонайменше 17 містян, ще 40 постраждали. Про це повідомили секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв та очільник ОВА Олександр Старух.

Спочатку стало відомо про руйнування 5 приватних будинків, де загинули люди. Мешканців міста закликали допомогти рятувальникам з розбором завалів.

За інформацією Старуха, близько 4:00 ранку ракета зруйнувала багатоквартирний будинок.

«Зруйновано багатоповерхівку в обласному центрі. Є постраждалі. На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям вже надається уся необхідна допомога», — відзначив він.

Зруйнована багатоповерхівка

Біля будинку згоріли автомобілі

Також наразі відомо про пошкодження інфраструктури міста.

Вранці 9 жовтня секретар міськради Олексій Куртєв уточнив, що під час нічної атаки на місто було пошкоджено близько 20 приватних обійсть і до 50 (!) багатоповерхівок. Руйнувань зазнали також 4 освітні заклади.

Триває рятувальна операція

Вранці 9 жовтня секретар міської ради Олексій Куртєв уточнив, що під час нічної атаки на місто було пошкоджено близько 20 приватних будинків та до 50 (!) багатоповерхових. Руйнувань зазнали також 4 освітні установи.

На даний момент у місті госпіталізовано 40 людей, які постраждали від нічного обстрілу, 35 з яких перебувають у стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих — дві дитини. Їхній стан медики оцінює як задовільний.

Одночасно збільшилася й кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 6 жовтня — їх вже 18.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав вибух і спалахнула пожежа. Стало відомо про масштабні руйнування конструкцій. В Україні припустили, що путін жорстоко помститься.

Фото Управління ДСНС в Запорізькій області

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