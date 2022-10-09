40.13 / 41.15 38.85 / 40.12
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Посадка цибулі на зиму: як просто збільшити врожай

14:02 9 жовтня 2022
Посадка цибулі на зиму: як просто збільшити врожай

Сьогодні багато городників здійснюють посадку озимої цибулі, щоб навесні мати можливість отримати до столу вітамінні стебла. Однак це вимагає попередньої підготовки ґрунту з метою її розкислення (до речі, обробити содою можна і безпосередньо цибулини перед їх посадкою).

Автори YouTube-каналу «Дім. Сад. Город» радять також збагатити грунт на грядці перепрілим гноєм, або пташиним послідом, попередньо засіявши його сидератами — гірчицею або олійною редькою.

Якщо ж на вашій ділянці щільний і важкий грунт, при перекопуванні грядки добре додати тирсу — вона перепріє протягом зими і пепередить дефіцит азоту у цибулі навесні.

А ще підготовлену таким чином грядку перед посадкою потрібно вкрити плівкою або іншим покриттям для поліпшення мікробіологічних процесів.

Нагадаємо, раніше в мережі дали поради, чи потрібно перекопувати город восени, і чому це може виявитися шкідливим.

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Мобілізація в армію рф

Мобілізація нічого не змінить: відомий екстрасенс назвала дату перемоги України у війні

Серед запасів мають бути горіхи

Запасайся хто може: запаси яких продуктів варто зробити перед зимою, щоб не викидати зайві гроші

«Повна протилежність Ганні»: Іглесіас показав молоденьку брюнетку після розлучення з Курниковою

«Повна протилежність Ганні»: Іглесіас показав молоденьку брюнетку після розлучення з Курниковою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту