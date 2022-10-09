Посадка цибулі на зиму: як просто збільшити врожай

Сьогодні багато городників здійснюють посадку озимої цибулі, щоб навесні мати можливість отримати до столу вітамінні стебла. Однак це вимагає попередньої підготовки ґрунту з метою її розкислення (до речі, обробити содою можна і безпосередньо цибулини перед їх посадкою).

Автори YouTube-каналу «Дім. Сад. Город» радять також збагатити грунт на грядці перепрілим гноєм, або пташиним послідом, попередньо засіявши його сидератами — гірчицею або олійною редькою.

Якщо ж на вашій ділянці щільний і важкий грунт, при перекопуванні грядки добре додати тирсу — вона перепріє протягом зими і пепередить дефіцит азоту у цибулі навесні.

А ще підготовлену таким чином грядку перед посадкою потрібно вкрити плівкою або іншим покриттям для поліпшення мікробіологічних процесів.

Нагадаємо, раніше в мережі дали поради, чи потрібно перекопувати город восени, і чому це може виявитися шкідливим.

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