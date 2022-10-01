Копати чи не копати: чим корисна і чим шкідлива перекопка городу восени
Після збирання врожаю у дачників восени є чимало справ — це і висаджування озимих культур, і обрізання дерев, і підготовка рослин до зими. Деякі перед холодами перекопують город.
Автори «Дачника» розповіли, які плюси та мінуси є у перекопування городу восени.
До позитивних моментів відносять те, що:
- під час роботи простіше внести необхідні мінеральні та органічні добрива, розкислити ґрунт;
- бур'яни не отримають шансу на вільну зимівлю, а їхнє насіння — на подальший розвиток;
- городні шкідники та їхні личинки, патогенні бактерії, опинившися на поверхні, швидко гинуть;
- ґрунт стає більш пухким, водо- і повітропроникним, за зиму легше просочується вологою і не надто ущільнюється, а навесні швидше прогрівається;
- з'являється можливість очистити ділянку від бур'янів, листя, каміння та іншого сміття, яке навесні створює чимало проблем.
У той же час перекопування шкідливе тим, що:
- на поверхні опиняються не тільки шкідливі, а й корисні мешканці, завдяки яким грунт зберігає свою родючість, збіднюється ґрунт;
- при глибокій і частій перекопці на поверхню піднімається менш поживний шар грунту, порушується його структура і він втрачає свої фізичні властивості.
Нагадаємо, що при осінній висадці часнику ґрунт радять удобрити золою, а цибулю — попередньо замочити в содовому розчині.
Фото Pixabay
Фото97
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