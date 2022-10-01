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Копати чи не копати: чим корисна і чим шкідлива перекопка городу восени

13:08 1 жовтня 2022
Лопата та граблі

Після збирання врожаю у дачників восени є чимало справ — це і висаджування озимих культур, і обрізання дерев, і підготовка рослин до зими. Деякі перед холодами перекопують город.

Автори «Дачника» розповіли, які плюси та мінуси є у перекопування городу восени.

До позитивних моментів відносять те, що:

  • під час роботи простіше внести необхідні мінеральні та органічні добрива, розкислити ґрунт;
  • бур'яни не отримають шансу на вільну зимівлю, а їхнє насіння — на подальший розвиток;
  • городні шкідники та їхні личинки, патогенні бактерії, опинившися на поверхні, швидко гинуть;
  • ґрунт стає більш пухким, водо- і повітропроникним, за зиму легше просочується вологою і не надто ущільнюється, а навесні швидше прогрівається;
  • з'являється можливість очистити ділянку від бур'янів, листя, каміння та іншого сміття, яке навесні створює чимало проблем.

У той же час перекопування шкідливе тим, що:

  • на поверхні опиняються не тільки шкідливі, а й корисні мешканці, завдяки яким грунт зберігає свою родючість, збіднюється ґрунт;
  • при глибокій і частій перекопці на поверхню піднімається менш поживний шар грунту, порушується його структура і він втрачає свої фізичні властивості.

Нагадаємо, що при осінній висадці часнику ґрунт радять удобрити золою, а цибулю — попередньо замочити в содовому розчині.

Фото Pixabay

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