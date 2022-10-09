«Нічого не втратила»: зрадницю Лорак, якій тепер закрито дорогу до України, приголубили в росії

Ані Лорак, яка потрапила до санкційних списків РНБО, знайшла підтримку в росії. Відомий продюсер пояснив, чого насправді позбулася артистка. Як повідомив російському порталу PopCornNews продюсер та музичний критик Павло Рудченко, усі спроби співачки дистанціюватися від ситуації не увінчалися успіхом.

«Вона трималася за своє коріння, а не за концертний ринок у рідній країні, який уже можна поставити на стоп. Тож щодо гастрольної діяльності вона абсолютно нічого не втратила», — заявив він, вигороджуючи співачку.

Додамо, що Лорак, яка живе та будує кар’єру у рф, наприкінці вересня вперше з 24 лютого наважилася висловитися про війну в рідній Україні. У зверненні, яке опублікували на офіційному сайті артистки, йшлось, що вона «вибрала любов, сцену, а до політики жодного відношення не має».

Нагадаємо, що путініст кіркоров привітав «сестру» Ані Лорак з «рішенням» виступати в росії.



424

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram