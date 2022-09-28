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Шоу-бізнес

Путініст кіркорів привітав «сестру» Ані Лорак з 44-річчям та «рішенням» виступати в росії

15:05 28 вересня 2022
кіркорів і лорак

Затятий прихильник путіна філіп кіркорів, має проблеми зі здоров'ям, привітав свою колегу, а можливо й однодумицю Ані Лорак з днем народження. Співачці виповнилося 44 роки.

«Просто філя» заявив, що попри довгу розлуку, він досі вважає Кароліну Куєк близькою людиною.

Кіркоров підкреслив, що Лорак є для нього не просто другом, а «сестрою», яка була народжена, щоб нести добро та музику людям. Також він відзначив щирість та чесність вокалістки.

Водночас у мережі з'явилися коментарі про те, що Ані Лорак готує "тріумфальне повернення" на сцену росії. Про це заявила ведуча Олена Жигалова на YouTube-каналі Super.

«Я хотіла розповісти про повернення до шоубізнесу Ані Лорак, яка нарешті вирішила записати нові хіти й готує прем'єру пісень. У неї дуже складна ситуація, але вона таки прийняла рішення виступати у раші», - заявила ведуча.

Водночас сама Кароліна поки що жодних заяв не робила.

А в соціальних мережах тим часом шанувальники з різних країн світу продовжують вітати співачку з днем народження.

Нагадаємо, Лорак, яка мовчить про війну в Україні, нещодавно опублікувала пост про «болі, співчуття, страх та тривогу», але українці не зрозуміли таку реакцію артистки й обурилися тим, що вона продовжує виступати в росії, коли на її батьківщині росіяни творять звірства та вбивають людей.

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