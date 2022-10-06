«Вересень та жовтень помінялися місцями»: народний синоптик здивував прогнозом на найближчі тижні

«Бабине літо» в Україні може тривати до кінця другої декади жовтня. Так вважає народний синоптик Стас Щедрін. Про це він написав у своєму Facebook.

«Швидше за все бабине літо… затримається не до 10 — 12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня», — вважає синоптик.

За його словами, начебто вересень із жовтнем помінялися місцями.

«У вересні холод і дощі, а в жовтні, навпаки — сонце і комфортне тепло, але кажу відразу, я поки що точно не знаю, тому цей прогноз може бути не на 100% точний», — зазначив Щедрін.

Раніше Стас Щедрін прогнозував, що з 5 жовтня до 10−12 числа по всій Україні погода стабілізується. Очікується повне припинення опадів у всіх областях, настане тепла та ясна погода.

Тим часом його колега Наталя Діденко заявляла про те, що «бабине літо» в Україні триватиме тиждень — з 5 по 12 жовтня.

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