Кліматологи обіцяють «бабине літо» в Києві: коли погріємось

В Києві 6 жовтня розпочалося «бабине літо». Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що з 6 жовтня у столиці встановився антициклонічний характер погоди, який за прогнозами синоптиків триватиме в наступні дні. Середньодобова температура повітря у четвер перевищила +11,5°С. „Бабине літо“ триватиме до переходу цього показника через +11,5°С у бік зниження», — повідомили в обсерваторії.

Відомий синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 7-го жовтня в усій Україні буде сонячна погода, синє небо, білі хмарки, сивуваті ранкові тумани і чемні стовпчики термометрів. Максимальна температура повітря в цей день становитиме +15+20 градусів.

«Звичайно, вночі та вранці буде холодно, +5+10 градусів, не варто захоплюватися футболками чи легкими кардиганами — на те вона й осінь, щоб рукави довшали, куртки товстішали, а підошви набирали висоту. У Києві у п"ятницю очікується чудова елегантна сонячна погода з температурою повітря +16+18 градусів», — пише вона.

Синоптикиня також прогнозує у неділю невеликі дощі.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Стас Щедрін заявив, що «бабине літо» в Україні може тривати до кінця другої декади жовтня. За його словами, начебто вересень із жовтнем помінялися місцями.

Фото Pixabay

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