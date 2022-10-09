«Просто обійняти»: співак JULIK шокував зміною під час презентації нової пісні

Український шоумен і співак JULIK вирішив кардинально змінити музичний напрямок та зовнішній стиль.

- Зараз уся творчість артистів спрямована на те, аби наблизити нашу країну до перемоги. Ми працюємо, ми співаємо, збираємо кошти на благодійних концертах. — прокоментував «ФАКТАМ» артист. — Саме моя нова пісня «Просто обійняти» — це про те, щоб кожна людина не забувала про найважливіше почуття — кохання. Кохати потрібно усе! Кохати найближчу людину, кохати своїх батьків, дівчат, жінок, адже це завжди підіймає настрій та дає саме ту мотивацію, яка допомагає нам наблизити нашу Україну до перемоги. Я безмежно дякую всім людям, які слухають мою нову пісню, які поширюють і роблять усе, аби наша країна жила щасливо та в мирі.

Музичну прем’єру артист підкріпив кліпом, який відзняв український кліпмейкер Володимир Шурубура. Образи для відеокліпу підібрала українська стилістка Олеся Беньо. У кліпі JULIK повстав у незвичному для себе образі. Саме ця відеоробота та пісня є своєрідним перезавантаженням співака.

- Не важливо де, як та коли проявляти свої почуття. Проте, найголовніше чути голос рідної, твоєї людини. Достатньо лише почути «Привіт», і одразу усе стає на свої місця. Цінуйте, телефонуйте та зустрічайтесь частіше зі своїми половинками. Так легше жити і наближати нашу країну до перемоги, — додав JULIK.

Нагадаємо, раніше JULIK відправив свого сина у перший клас та подякував за це ЗСУ.



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