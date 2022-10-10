Все має бути скромним: стали відомі деталі майбутньої коронації Чарльза III

У неділю, 9 жовтня, британська газета Mail on Sunday повідомила деякі деталі майбутньої коронації Чарльза III. Урочиста церемонія відбудеться наступного року, однак точної дати поки не повідомляється. Раніше низка західних видань стверджувала, посилаючись на свої надійні джерела, що це буде 3 червня. Але Букінгемський палац заявив, що всі ці повідомлення «чистої води спекуляція».

Mail on Sunday пише, що отримана нею інформація є перевіреною. Король побажав, щоб його коронація «задала тон сучасної монархії, зберігши деяку помпезність та велич, які приголомшили світ під час прощання з королевою та її похороном».

Чарльз закликав на допомогу свого старшого сина Вільяма. Принцу Уельському відводиться важлива роль у підготовці та організації майбутньої церемонії. Завдання стоїть непросте. Існує певний ритуал, який був ретельно вироблений ще для коронації Георга V у 1911 році. Його відшліфували для церемонії зведення на престол Георга VI у 1937 році. Звичайно, у Букінгемському палаці всі розуміють, що коронацію Чарльза неминуче порівнюватимуть із коронацією його матері, яка відбулася 2 червня 1953 року.

Тоді церемонія тривала чотири години. На неї було запрошено 8 000 осіб.

Чарльз та Вільям дійшли згоди, що в наш час це буде зайвим. Все ж таки минуло вже 70 років, світ сильно змінився. Отже, треба міняти й ритуали.

Поки що, як стверджує Mail on Sunday, вирішено скоротити майбутню коронацію до однієї години. Допускається ще кілька хвилин понад цей ліміт. Домогтися цього можна, відмовившись від низки архаїчних частин ритуалу.

Перепишуть і текст, оскільки він містить безліч застарілих слів та оборотів, які незрозумілі сучасним підданим британської корони.

Кількість гостей хочуть зменшити вчетверо. Це заощадить і час, і кошти, що насправді доведе британцям прагнення королівської родини вести скромніший спосіб життя.

Перший сімейний портрет нового короля Британії

З тієї ж причини скоротять кількість гвардійців та слуг, які будуть залучені у коронації.

Розглядається питання про відмову від дорогих стільців, що були виготовлені за спеціальним замовленням для коронації Єлизавети II. Вільям пропонує їх замінити звичайними складними стільцями.

З атрибутів королівської розкоші поки що вирішено залишити знамениту золоту карету. У ній британські монархи традиційно виїжджають лише з найурочистіших випадків.

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