Де дивитися онлайн «Шахтар» — «Реал»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 жовтня, донецький «Шахтар», який програв «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (1:2), на домашньому стадіоні польської «Легії» у Варшаві проведе проти чинного переможця Ліги чемпіонів матч 4-го туру групової стадії турніру (арбітр — Орель Грінфілд з Ізраїлю).

Якщо команда Ігора Йовічевича перенесла свій поєдинок чемпіонату України проти «Львова» і посідає в УПЛ друге місце (два очки відставання від «Дніпра-1»), то «Реал» з голкіпером української збірної Андрієм Луніним у складі переміг у гостьовій зустрічі чемпіонату Іспанії «Хетафе» — 1:0 (Мілітао, 3) та з 22 пунктами утримує лідерство в Ла Лізі.

Відеоогляд матчу «Хетафе» — «Реал» — 0:1

Раніше «Шахтар» та «Реал» провели в єврокубках сім очних матчів (усі — на групових стадіях Ліги чемпіонів) і жодного разу не зіграли внічию. Мадридці виграли п'ять поєдинків, донеччани — два (загальна різниця м'ячів — 19:10 на користь іспанського гранда).

У майбутній зустрічі букмекери практично не сумніваються у перемозі Королівського клубу. Наприклад, аналітики Parimatch пропонують поставити на виграш «Шахтаря» з коефіцієнтом 7,30, на нічию — 5,50, а на успіх «Реала» — 1,39.

У прямій трансляції матч «Шахтар» — «Реал» на території України покаже о 22:00 відеосервіс MEGOGO .

Ліга чемпіонів. Група F. 4-й тур

11 жовтня (вівторок)

«Шахтар» — «Реал» 22:00 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі в групі F шотландський «Селтик» прийме в Глазго німецький «Лейпциг» (початок — о 22:00).

Становище команд групи F: 1. «Реал» — 9 очок; 2. «Шахтар» — 4; 3. «Лейпциг» — 3; 4. «Селтик» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у групі Ліги чемпіонів розгромив німецький «Лейпциг» і зіграв унічию з шотландським «Селтиком».

Фото ФК «Шахтар»

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram