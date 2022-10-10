Овни відчують приплив енергії, а на Левів чекає сповнений спілкуванням день: гороскоп від відомого астролога на 10 жовтня

Відомий австралійський астролог Анжела Перл вважає, що навіть незважаючи на прильоти ворожих ракет українцям слід на зло ворогові продовжувати жити звичайним життям — з усіма його хвилюваннями та радощами.

Не варто показувати кремлівському фюреру, що він може якось вплинути на думки наших людей, і це напевно швидше призведе до того, що він від безсилої злості вирушить за російським кораблем, відзначає австралійка.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Більшість Овнів 10 жовтня відчують приплив життєвих сил та енергії. У них з'являться нові цікаві ідеї, якими Овнам захочеться поділитися з оточуючими. Не треба стримувати цей порив. Цілком імовірно, що рідні та близькі підтримають вас у їхніх починаннях, а якщо буде потрібно, то й допоможуть.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тільцям 10 жовтня слід зменшити свою активність і трохи відпочити. Можна провести час із коханою людиною, почитати книгу або ж зайнятися медитацією. Ще Анжела Перл радить цим людям більше прислухатися до інтуїції — вона допоможе Тельцям знайти вихід у складних ситуаціях.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Близнюків у період можуть виникнути невеликі матеріальні труднощі. Не варто соромитися просити допомоги у оточуючих, родичів чи друзів. Поодинці Близнюки не зможуть досягти своєї мети, але за допомогою команди їм не страшні жодні негаразди та перешкоди.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам 10 жовтня слід бути у всій красі, щоб у будь-який момент можна було постати перед оточуючими із сяючими очима та широкою посмішкою. Від того, як Раки «піднесуть» себе в цей день оточуючим, залежатиме їхнє подальше життя. Важливо показати свої основні таланти та здібності, щоб викликати інтерес у публіки та зміцнити авторитет.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам Анжела Перл прогнозує день, повний спілкування, відряджень та подорожей. Деяким представникам знаку пощастить познайомитися та поспілкуватися з різними цікавими людьми, які можуть подарувати Левам новий досвід та знання. А ті, у свою чергу, допоможуть їм розібратись у деяких серйозних питаннях.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

На Дів чекає непростий період. Їм потрібно проаналізувати своє життя, переглянути пріоритети та наново їх розставити. Тільки провівши ці дії, Діви зможуть уникнути повторення колишніх помилок у майбутньому.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам рекомендується бути дуже товариськими і допитливими в цей період. Велика ймовірність того, що в розмові з кимось представники цього знаку отримають цінну для себе інформацію. Крім того, спілкування із впливовими людьми піде їм на користь, саме останні допоможуть розібратися в житті та правильно розставити пріоритети.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонам у цей час слід чергувати роботу з відпочинком. Сильна перевтома буде дуже недоречною, оскільки негативно позначиться на загальному самопочутті. Тому періодично треба робити собі перерви у роботі — займатися медитацією, йогою, читати книги, спілкуватися з цікавими людьми тощо.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям у цей час рекомендується навести лад у відносинах зі своєю другою половинкою. Не варто влаштовувати розбірки та скандалити, краще сісти за стіл переговорів та обговорити з коханим усі хвилюючі теми. Таким чином вдасться уникнути відкритого конфлікту та зберегти стосунки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У Козерогів день обіцяє пройти благополучно у всіх сферах. В цей період варто займатися вирішенням юридичних питань, облаштовувати своє житло, робити косметичний ремонт, проводити час зі своїми близькими, проте все ж таки слід більше сконцентруватися на виконанні рутинної роботи, саме ці справи принесуть максимум задоволення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям слід присвятити цей день роздумам на тему, хто є друг для них, а хто ворог. Крім того, Водоліям не завадить зайнятися саморозвитком та підвищенням кваліфікації. Отримані знання та досвід, безперечно, стануть у нагоді в майбутньому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

У цей день слід проявити твердість характеру, щоб показати, що вони люди з певними принципами. Анжела Перл радить представникам знаку до останнього відстоювати свою позицію та вірити у власні сили. Тільки так вони зможуть зміцнити свій авторитет серед оточуючих, і залишаться вірними собі.

Нагадаємо, раніше астролог назвав міста, якими путін може вдарити ядерною зброєю.

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