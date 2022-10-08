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Під загрозою не лише батьківщина Зеленського: астролог назвав міста, по яких путін може вдарити ядерною зброєю

15:20 8 жовтня 2022
ракети

Астролог Влад Росс, який передбачив руйнування Кримського мосту, вважає, що у кремлі у відповідь можуть застосувати ядерну зброю.

Про це експерт сказав в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, під загрозою Київ, Харків, Миколаїв, Львів та Кривий Ріг. Крім того, можуть зруйнувати всі мости через Дніпро.

«путін після вибуху мосту може застосувати тактичну ядерну зброю. Насамперед можуть постраждати батьківщина Зеленського — Кривий Ріг, а також Київ, Харків, Миколаїв, Львів та всі мости через Дніпро», — сказав Росс.

Щодо повернення Криму, то астролог вважає, що півострів може повернутися в Україну шляхом переговорів. Це станеться, якщо в кремлі буде палацовий переворот.

Нова російська влада може віддати Україні Крим в обмін на зняття санкцій.

Але те, що півострів повернеться в Україну, астролог упевнений на 100%. Точні терміни не може передбачити. Можливо, це станеться вже у 2023 році.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що закінченням цієї війни буде вихід на всесвітньо визнані кордони України 1991 року, включаючи Крим та весь Донбас.

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