На зло путіну: у Києві вибухом пошкоджено залізничний вокзал, проте рух поїздів триває

У Києві 10 жовтня вибухом було пошкоджено центральний залізничний вокзал.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» .

Рух поїздів продовжується, але висадка та посадка на поїзди здійснюється через підземні переходи.



«Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу в Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на потяги проводиться через західний та східний підземні переходи, які одночасно виконують роль укриття», — йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» також попередила про можливу затримку поїздів у західному напрямку через пошкодження контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.

Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 70 ракет. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька попадань до об'єктів критичної інфраструктури міста. У Києві через масований ракетний обстріл повністю зупинили метро. Станції працюватимуть як укриття.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram