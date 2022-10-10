На зло путіну: у Києві вибухом пошкоджено залізничний вокзал, проте рух поїздів триває
У Києві 10 жовтня вибухом було пошкоджено центральний залізничний вокзал.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» .
Рух поїздів продовжується, але висадка та посадка на поїзди здійснюється через підземні переходи.
«Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу в Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на потяги проводиться через західний та східний підземні переходи, які одночасно виконують роль укриття», — йдеться у повідомленні.
«Укрзалізниця» також попередила про можливу затримку поїздів у західному напрямку через пошкодження контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.
Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 70 ракет. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька попадань до об'єктів критичної інфраструктури міста. У Києві через масований ракетний обстріл повністю зупинили метро. Станції працюватимуть як укриття.259
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