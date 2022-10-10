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На зло путіну: у Києві вибухом пошкоджено залізничний вокзал, проте рух поїздів триває

11:27 10 жовтня 2022
На зло путіну: у Києві вибухом пошкоджено залізничний вокзал, проте рух поїздів триває

У Києві 10 жовтня вибухом було пошкоджено центральний залізничний вокзал.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» .

Рух поїздів продовжується, але висадка та посадка на поїзди здійснюється через підземні переходи.

«Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу в Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на потяги проводиться через західний та східний підземні переходи, які одночасно виконують роль укриття», — йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» також попередила про можливу затримку поїздів у західному напрямку через пошкодження контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.

Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 70 ракет. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька попадань до об'єктів критичної інфраструктури міста. У Києві через масований ракетний обстріл повністю зупинили метро. Станції працюватимуть як укриття.

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