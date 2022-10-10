«Єдино можливий формат»: Зеленський про те, як мають відбуватися переговори з рф

Переговори, які справді можуть наблизити мир в Україні — це переговори щодо збільшення оборонної, політичної та фінансової підтримки нашої держави.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

Він наголосив на необхідності прискорення надання Україні достатньої кількості ефективних систем протиповітряної оборони.

«Саме переговори про надання таких систем ППО, саме переговори про збільшення іншої оборонної, політичної та фінансової підтримки України — це і є той єдиний можливий переговорний формат, який може реально наблизити мир», — сказав глава Української держави.

Також український лідер згадав обстріли рашистами Запоріжжя та інших мирних міст, зазначивши, що якщо хтось хоче переговорів, він такого не робить. А коли хтось терорист — він робить саме так.

«Чи справді переговори допомагають подолати терор? Нині всім потрібно чесно відповісти на це запитання. Терористів знешкоджують. Терор — це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні — це один із найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному у світі, але й усьому міжнародному співтовариству» , — заявив Зеленський.

Він додав, що якщо терор залишиться безкарним, якщо терористу вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто погодитись заплющити очі на терор, то саме це буде програшем — програшем свободи, програшем людяності та програшем демократії. Саме цього хоче росія. Саме для цього їй і потрібен весь цей терор — від ракетних ударів до глобальних криз, спровокованих державою-терористом.

«Це було вже в історії. Коли минулого разу іншій державі-терористу дозволили робити те, чого вона прагнула, тому що сильні світу цього злякалися його терору, почалася Друга світова війна. Нині світ об'єднаний. Наразі всі у світі розуміють, проти чого ведеться росією ця війна в Україні. Це російська війна проти всіх цінностей, які роблять людей людьми, а життя — мирним», — вважає глава держави.

росія має бути покарана за терор. Тільки це гарантує, що протистояння не розростеться до ще більшого масштабу і не перекинеться на інші країни.

Тому необхідне офіційне визнання росії державою-терористом — визнання на всіх рівнях.

Необхідні обмеження будь-яких економічних контактів із будь-якими російськими суб'єктами — не можна бути спонсорами тероризму.

«Необхідне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку росії — від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція розглядатиметься днями Генеральною Асамблеєю ООН. Ми побачимо щодо голосування, хто і як ставиться до терористів насправді», — запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський відреагував на ракетні удари по Запоріжжю, назвавши дії ворога «абсолютним злом» і знову закликав окупантів здаватися заради збереження свого життя.

Фото Офісу президента

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