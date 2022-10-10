«Три рашистських ракети під час масованої атаки України залетіли у повітряний простір Молдови»: російського посла викликали до МЗС

10 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 75 ракет. Глава молдовської дипломатії Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла росії в Кишиневі Олега Васнєцова для отримання пояснень від російської сторони з приводу запуску трьох крилатих ракет з російських військових кораблів, що знаходяться в Чорному морі. Вони пролетіли транзитом через територію Молдови в районі села Колбасна і муніципалітету Сороки.

«Республіка Молдова вважає цей інцидент вкрай серйозним, він, безсумнівно, викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим. Бомбардування сусідньої України має бути негайно припинено», — йдеться у реакції МЗС Молдови, повідомляє видання unimedia.info

10 жовтня вранці Міністерство оборони повідомило, що спеціалізовані структури оборонного відомства ідентифікували три повітряні цілі, які пролетіли над повітряним простором Республіки Молдова.

Нагадаємо, після ракетної атаки по Україні частина областей знеструмлена — Шмигаль звернувся до українців.

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