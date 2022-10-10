Частина областей знеструмлена: Шмигаль звернувся до українців

Внаслідок масованих ракетних ударів по Україні пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури по всій країні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна та критична інфраструктура. Однією з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди.



Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві. Наразі частина областей знеструмлена. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком», — написав він.



За словами глави уряду, головна мета цих військових злочинців посіяти паніку, злякати, залишити українців без світла та тепла.

«Усі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, щоб якнайшвидше відновити всі об'єкти», — запевнив Шмигаль.

«Дякую нашим рятувальникам і медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють харчування міст. Тримаємо стрій! Нашим захисникам та системі ППО вдалося збити понад 40 ракет з 70. Ми знали, з ким маємо справу, і тому так важливо забезпечити нашу перемогу. Залишайтесь в укриттях. Слава Україні!» — наголосив Шмигаль.

Президент Зеленський під час ракетної атаки звернувся до українців, закликав берегти себе та рідних, не залишати укриттів. Він зазначив, що росіяни хочуть нас знищити, але ми маємо триматися й бути сильними.

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