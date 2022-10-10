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Україна

Збили більш ніж половину: Залужний назвав кількість ракет, випущених ворогом по мирних українських містах

12:42 10 жовтня 2022
ракета

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 75 ракет. Більш ніж половину вдалося збити, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Вранці агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО», — написав Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські війська роблять все можливе, щоб захистити громадян. Проте атаки продовжуються.

Як повідомлялося, першими удари росіян сьогодні вранці відчули на собі кияни. Прильоти були центром міста, є загиблі і поранені.

Під удари російських ракет потрапили Київська, Дніпропетровська, Тернопільська, Львівська, Житомирська, Рівненська, Полтавська та Хмельницька області. Пуски ракет було здійснено з бомбардувальників Ту-95МС у районі Астрахані.

Нині в Україні масові перебої зі світлом. У Києві, Харкові, Дніпрі не працює метро та електротранспорт.

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