«Конвульсії ворога»: експерт розповів, чому російські фашисти обстрілювали українські міста ракетами та «шахідами»

Масована ракетна атака росіян 10 жовтня по українських містах та селах була зумовлена спробою прориву системи ППО, а «різношерстість» об'єктів-цілей може свідчити про обмежений боєкомплект росії.



Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.



«Попередньо, з ракетних обстрілів, можу судити наступне. Використаний росіянами на цей час був парк Ту-22М3 та Ту-95МС. Завдавалися комбіновані удари ракетами Х-22, Х-101, а також застосовувалися БПЛА Shahed-136», — написав він.



«Не хочу займатися шапкозакиданням, але це і справді більше схоже на конвульсію ворога, тими залишками, що залишилися. Всі ми чудово розуміємо, що це реакція на Керченський міст… Але реакція через 48 годин? Це багато про що говорить. Збирали по засіках? Тримаємося. Віримо у ЗСУ», — додав експерт.



Інформацію Коваленка доповнили у Повітряних силах ЗСУ.



Так, спікер командування Юрій Ігнат в етері телемарафону заявив, що ракети Х101 та Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря, «Іскандер», «С-300» та «Торнадо».



«Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування. Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети «Калібр» з кораблів «ОТРК «Іскандер» наземного базування — з різних напрямків. Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ «Торнадо-С», — зазначили у Повітряних силах ЗСУ.



Водночас протиповітряною обороною ЗС ЗСУ у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ сьогодні збито близько 45 ракет російських окупантів, а також знищено 9 дронів-камікадзе Shahed-136.



За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні росіяни випустили по Україні 75 ракет, більш ніж половину з них було збито.

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