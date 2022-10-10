40.29 / 41.42 38.78 / 40.28
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Школи йдуть в онлайн: у Міносвіти зробили важливу заяву

13:49 10 жовтня 2022
Школи йдуть в онлайн: у Міносвіти зробили важливу заяву

У зв'язку з масштабним ракетним обстрілом території України в Міністерстві освіти і науки рекомендували обласній владі та адміністраціям шкіл і вишів повернутися до дистанційного формату навчання у школах.

Про це у мережі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, рішення має бути ухвалене до кінця тижня, тобто до 14 жовтня.

«Безпека — понад усе! Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе», — написав він.

Проте формат майбутнього навчального процесу наразі виглядає туманним, адже обстріли пошкодили об'єкти інфраструктури, і в багатьох регіонах є перебої з енергопостачанням.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у Києві однією з перших цілей ворога стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади, загинули люди.

«Зараз частина областей знеструмлена. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком», — закликав він.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

Серед запасів мають бути горіхи

Запасайся хто може: запаси яких продуктів варто зробити перед зимою, щоб не викидати зайві гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту