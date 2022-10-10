Школи йдуть в онлайн: у Міносвіти зробили важливу заяву
У зв'язку з масштабним ракетним обстрілом території України в Міністерстві освіти і науки рекомендували обласній владі та адміністраціям шкіл і вишів повернутися до дистанційного формату навчання у школах.
Про це у мережі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
За його словами, рішення має бути ухвалене до кінця тижня, тобто до 14 жовтня.
«Безпека — понад усе! Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе», — написав він.
Проте формат майбутнього навчального процесу наразі виглядає туманним, адже обстріли пошкодили об'єкти інфраструктури, і в багатьох регіонах є перебої з енергопостачанням.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у Києві однією з перших цілей ворога стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади, загинули люди.
«Зараз частина областей знеструмлена. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком», — закликав він.142
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