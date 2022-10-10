Зустріч «старих знайомих» закінчилася ударом ножа в шию: на Харківщині судитимуть за вбивство молодого хлопця

На Харківщині під час дружнього застілля було вбито 38-річного господаря будинку. Як встановили прокуратура і поліція, 20-річний раніше судимий молодик приїхав до свого батька у с. Огульці Валківського району, і вирішив там зустрітись зі своїм старим знайомим, якого давно не бачив.

Зав'язалася суперечка, яку гість вирішив за допомогою ножа, вдаривши свого господаря у шию. Той помер на місці.

Вбивця ж після скоєного втік до Харкова, де переховувався від правоохоронців, але його все ж вистежили і взяли під варту.

Справу розглядатиме Валківський районний суд Харківської області. Інкримінована підозрюваному стаття Карного кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або ж довічного позбавлення волі, — відзначають у прокуратурі Харківської області.

Нагадаємо, днями вже на Львівщині 55-річний чоловік позбавив життя власну 64-річну сестру, вдаривши її по голові спочатку цеглиною, а потім — ще й поліном.

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