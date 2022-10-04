Одягнув пакет на голову і задушив: на Черкащині чоловік убив товариша

На Черкащині мешканець Умані, яка тільки-но закрила надзвичайно вдалий туристичний сезон, побив товариша, а потім одягнув йому пакет на голову та задушив. Як повідомили в поліції, вбивством завершилася вечірка «на двох».

Підозрюваний випивав з товаришем, а потім, посварившись, побив його і позбавив життя. Тіло постраждалого місцеві жителі у виявили у покинутому приміщенні колишньої друкарні.

На місці події поліцейські вилучили речові докази й затримали правопорушника у процесуальному порядку, та помістили під варту. У скоєному він зізнався.

Нині йому повідомили про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В подальшому йому може загрожувати позбавлення свободи на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, днями вбивством завершилася і сімейна вечірка в Дніпрі — там 55-річний чоловік жорстоко побив співмешканку, а на додачу жбурнув у неї металічним прутом. Від отриманих травм потерпіла померла.

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