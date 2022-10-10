40.28 / 41.39 38.78 / 40.25
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Україна отримає німецьку систему протиповітряної оборони найближчими днями», — ЗМІ

17:05 10 жовтня 2022
IRIS-T

Сьогодні вранці російські атаки сколихнули багато українських міст. Німецький уряд хоче якнайшвидше поставити новітні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, повідомляє t-online.

«Нещодавні ракетні атаки на Київ та інші міста дають зрозуміти, наскільки важлива швидка доставка цієї оборонної зброї, — заявила федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт. — Атаки росії ракетами та безпілотниками тероризують насамперед цивільне населення».

За її словами, перша з чотирьох обіцяних одиниць системи протиповітряної оборони Iris-T SLM буде доставлена «найближчими днями». Ще три одиниці можуть бути поставлені лише «протягом наступного року».

Однак, конкретна дата поставки ПЗРК ще не визначена. У міністерстві «дуже обережно» ставляться до цього, оскільки поставки зброї можуть бути перехоплені і знищені на шляху до України, сказала речниця Міноборони.

Крім того, персонал з України ще потрібно було навчити працювати з цією системою. Їх підготовку планується розпочати «в найближчі дні і тижні».

Стріляючи з землі, IRIS-T досягає висоти до 25 кілометрів. Це є вирішальною перевагою для України, адже зенітні ракети типу «Стінгер», що запускаються з плеча, досягають висоти лише близько трьох кілометрів. Система наведення з підтримкою GPS та інфрачервоний передавач в головній частині ракети також дозволяють збивати не тільки великі літаючі об'єкти, такі як винищувачі, але й значно менші крилаті ракети, ракети малої дальності та безпілотники.

Нагадаємо пояснення експерта, на яку зброю із США може розраховувати Україна

На фото з Вікіпедії зенітно-ракетний комплекс IRIS-T

30

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

Серед запасів мають бути горіхи

Запасайся хто може: запаси яких продуктів варто зробити перед зимою, щоб не викидати зайві гроші

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту