Сьогодні вранці російські атаки сколихнули багато українських міст. Німецький уряд хоче якнайшвидше поставити новітні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, повідомляє t-online.

«Нещодавні ракетні атаки на Київ та інші міста дають зрозуміти, наскільки важлива швидка доставка цієї оборонної зброї, — заявила федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт. — Атаки росії ракетами та безпілотниками тероризують насамперед цивільне населення».

За її словами, перша з чотирьох обіцяних одиниць системи протиповітряної оборони Iris-T SLM буде доставлена «найближчими днями». Ще три одиниці можуть бути поставлені лише «протягом наступного року».

Однак, конкретна дата поставки ПЗРК ще не визначена. У міністерстві «дуже обережно» ставляться до цього, оскільки поставки зброї можуть бути перехоплені і знищені на шляху до України, сказала речниця Міноборони.

Крім того, персонал з України ще потрібно було навчити працювати з цією системою. Їх підготовку планується розпочати «в найближчі дні і тижні».

Стріляючи з землі, IRIS-T досягає висоти до 25 кілометрів. Це є вирішальною перевагою для України, адже зенітні ракети типу «Стінгер», що запускаються з плеча, досягають висоти лише близько трьох кілометрів. Система наведення з підтримкою GPS та інфрачервоний передавач в головній частині ракети також дозволяють збивати не тільки великі літаючі об'єкти, такі як винищувачі, але й значно менші крилаті ракети, ракети малої дальності та безпілотники.

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На фото з Вікіпедії зенітно-ракетний комплекс IRIS-T



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