«Прийшов добровольцем до військкомату вже 26 лютого»: історія воїна з Вінниччини, який загинув під Миколаєвом

5 жовтня ворожа міна забрала життя ямпільчанина Василя Апанасенка. Він загинув під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Котляреве Миколаївської області. Йому було 48 років.

«Чоловік прийшов добровольцем до райвійськкомату і мобілізувався на війну з рашистами 26 лютого, майже одразу після віроломної навали путінської орди в Україну. Його служба розпочалась із роти охорони при 2-му відділі Могилів-Подільського РТЦК та СП. Тут Василь Миколайович зарекомендував себе лише з кращого боку, — повідомляє видання „Ямпільські вісті“. — Після роти охорони разом з 39 військовослужбовцями Василь Апанасенко був направлений в Одеську область. За розповідями хлопців, брав участь у бойових діях на херсонському напрямку».

За словами бойових побратимів, старший навідник отримав поранення, несумісні з життям, під час мінометного обстрілу. Ворожа міна накрила бліндаж, в якому знаходився Василь Миколайович з іще одним військовослужбовцем. Останньому вдалося вижити.

«Василь був опорою та підтримкою, другою половинкою для своєї дружини. Вони познайомились через Інтернет, разом були біля 15 років. Разом виховували сина Дмитра. Василь, не рідний по крові, але став для хлопця справжнім батьком, авторитетом і взірцем для наслідування. Василь своїми золотими руками все облаштував, відбудував оселю, допомогла професія будівельника. Іноді працював на 2−3 роботах, все вмів привести до ладу».

Поховали Василя Апанасенка на ямпільському кладовищі з усіма почестями під залпи пострілів почесної варти та Державний Гімн України. Дружині героя Валентині вручили прапор і грамоту Пошани і Скорботи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Києві поховають знаменитого українського спортсмена, чемпіона Європи з плавання у ластах Дмитра Захарчука, який на днях загинув у боях під Херсоном.

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