«Можливості доставки вантажів поромами будуть обмежені»: експерти про ситуацію в Криму після вибухів на мосту

Вибухи на Кримському мосту призвели до обвалення одного з двох автомобільних шляхопроводів, до пошкодження іншого, а також до очевидного пошкодження залізничної колії. Попри таку ситуацію, окупанти вже ввечері 8 жовтня заявили про «відновлення руху» Кримським мостом, як залізничного, так і автомобільного.

«При цьому через міст протиправно слідуватимуть легкові машини та автобуси. А ось вантажний транспорт окупанти почали відправляти або поромом, або «сухопутним коридором» через окуповані Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь, — повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму». — Агресором буде використано «вцілілі», але фактично пошкоджені вибухами шляхи, і тут окупанти змушені слідувати як цілям своєї пропаганди щодо нібито «незначності пошкоджень», так і злочинним потребам у перевезенні через окупований Крим вантажів для зони бойових дій. Структури агресора заявили, що зняли для організації «альтернативного» перевезення пором «з напрямку Маріуполь — Єйськ» і «розконсервували» інший пором, який знаходиться в рибному порту окупованої Керчі.

Практичні можливості щодо доставки вантажів поромами будуть обмежені. Різні структури окупантів, включаючи «антимонопольну службу» та «прокуратуру», вже пообіцяли «контролювати зростання цін у Криму», а пропагандисти агресора концентрують увагу на нібито «відсутності черг» і навіть на «зниженні цін» на окупованому півострові".

Та, за повідомленнями кримчан, за день 8 жовтня споживчі ціни на окупованому півострові значно зросли, від 10 до 50%.

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