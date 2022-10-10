Окупанти завдали 23 ракетних удари по території Київщини: у поліції розповіли про наслідки атаки

Сьогодні російські фашисти завдали 23 ракетних удари по території Київської області, 9 з яких потрапили в об'єкти критичної інфраструктури, повідомив начальник обласного главку поліції Андрій Небитов.

Він також уточнив, що пошкоджено 33 будинки. Одна людина загинула та 8 було травмовано.

«Більшість ракет були знешкоджені Силами протиповітряної оборони, за що безмежна подяка нашим Збройним Силам України», — написав головний поліцейський Київщини.

За його словами, зараз енергосистема області працює у надзвичайному режимі. Потрібен час для повного відновлення мережі живлення, тому можуть бути періодичні відключення електропостачання.

«Закликаю кожного свідомого громадянина обмежити сьогодні використання електроенергії, щоб надати можливість енергетикам налагодити систему. Це своєрідний тест на єдність та витримку.

З моменту вторгнення агресорів на нашу землю, Київщина вже витримала чимало випробувань, знаю, що й зараз завдяки спільним зусиллям ми все здолаємо.

Саме за таких критичних часів перевіряється згуртованість нації, її сила та єдність", — закликав Небитов.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої ракетної атаки на Україну пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури по всій країні. Уряд обіцяє відновити більшість об'єктів вже сьогодні, частина запрацює завтра.

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